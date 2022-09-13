Вестник Кавказа

Чиновников лишат премий за счет экономии в Казахстане

Чиновников лишат премий за счет экономии в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правила выдачи премий чиновникам меняются в Казахстане. Отныне они не смогут получать вознаграждение за счет средств, которые удалось сэкономить при осваивании бюджета.

Премии чиновникам в Казахстане больше не будут выдавать из денег, сбереженных при бюджетных тратах, рассказал глава Минфина Мади Такиев.

По его словам, речь идет о конкретном запрете на перевод средств внутри счетов на выплаты премий.

"Если госорганы имеют экономию, то они не могут перевести эти деньги на премии"

– министр

Такиев подчеркнул, что такие сэкономленные средства должны попадать обратно в бюджет.

Он также добавил, что в Казахстане наблюдается дефицит государственных служащих, так что широко распространенное мнение о том, что чиновников в стране слишком много, неверное – напротив, их не хватает.

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