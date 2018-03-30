Казахстан упростит досмотр пассажиров

Казахстан предложил новые Правила досмотра пассажиров в аэропортах, на вокзалах и в автомобильном транспорте, в которых прописаны права пассажиров, а также расширены полномочия службы досмотра.

Власти Казахстана опубликовали для всенародного обсуждения на портале "Открытые НПА" новую редакцию приказа министра транспорта "Об утверждении правил и требований к проведению досмотра пассажиров и лиц, посещающих объекты транспортной инфраструктуры, вещей, находящихся при них, в том числе ручной клади и багажа".

"Принятие проекта приказа позволит пассажирам, посещающим объекты транспортной инфраструктуры, при установлении личности предъявлять электронный документ из сервиса цифровых документов"

- обоснование документа

Дополнения значительно упрощают правила досмотра – так, работникам службы теперь можно будет предъявить или подлинное удостоверение личности, или его цифровую (электронную) версию, чего ранее приказ не предусматривал, передает Sputnik Казахстан.

При этом при отсутствии угроз террористической опасности досмотр пассажиров и посетителей, вещей, находящихся при них, в том числе ручной клади и багажа будет производиться не поголовно, а выборочно.

Также сотрудники аэропортов и вокзалов теперь не будут требовать, а лишь предлагать пассажирам пройти досмотр, выложить из карманов металлические вещи, разместить ручную кладь на конвейерную ленту и тому подобное.

Еще одно важное дополнение - право инвалидов всех групп проходить досмотр вне очереди, говорится в проекте приказа.

Публичное обсуждение новой редакции приказа продлится до 11 ноября.