Всех пассажиров подвергнут досмотру в аэропортах Турции

Глава Минтранса Турции прокомментировал новые правила досмотра в аэропортах республики. По его словам, каждый пассажир должен быть готов подвергнуться всем видам досмотра – таковы международные требования.

Желающие путешествовать в Турции по воздуху должны быть готовы пройти все виды досмотра в аэропорту, если такие меры понадобятся для обеспечения безопасности. Соответствующее заявление сделал глава турецкого Минтранса Абдулькадир Уралоглу по поводу соответствующего законопроекта, вызвавшего широкий резонанс.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что личный досмотр и проверка багажа будут обязательными для полета – отказавшихся от них пассажиров просто не пустят в самолет.

Уралоглу напомнил, что Турция входит в состав Международной организации гражданской авиации и, безусловно, выполняет все ее требования.

"Если вы путешествуете на самолете, то должны разрешить все виды досмотра, должны подчиняться общепринятым правилам вне зависимости от того, кем являетесь. Всех обыскивают, если существует риск"

– министр

Впрочем, видимо, не все довольны таким новшеством. Глава Минтранса упомянул о попытках оспорить порядок в судах, однако раскрывать эту тему он не стал.