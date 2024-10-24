В Бакинский метрополитен доставят 65 новых вагонов

Метро в Баку станет еще более комфортабельным для пассажиров: к 2026 году планируется поставка 65 новых вагонов.

Бакинский метрополитен заключил соглашение с поставщиком современных вагонов. В столицу Азербайджана должны доставить 65 вагонов в течение трех лет, 35 из них – до конца этого года.

Составы 81-765Б/766Б разработаны на "Метровагонмаше" в Мытищах. Несмотря на схожесть основных узлов с современными вагонами "Москва", которые курсируют в московской подземке, вагоны для Баку имеют ряд особенностей. В частности, в них применяется оригинальная цветографическая схема, используется разработанная по особому проекту информационная система, отличаются системы освещения и кондиционирования.

Сборка вагонов осуществляется непосредственно в Баку. Специалисты бакинской подземки проводят сборку в соответствии со спецификой местного рельефа, климатических, геологических и других особенностей.