Вестник Кавказа

Ставропольские курорты полюбили путешественники из двух столиц

Вид на Пятигорск
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
Курорты Ставрополья за 5 месяцев высокого сезона текущего 2024 года посетило в полтора раза больше туристов, чем годом ранее, а самый большой рост показали гости из двух российских столиц, сообщили аналитики компании "МегаФон".

Наряду с курортным Сочи серьезный приток туристов в высокий сезон в нынешнем году показали здравницы Ставрополья, сообщила пресс-служба компании "МегаФон".

Главными местами притяжения гостей традиционно стали Пятигорск и Кисловодск, на курортах которых отдохнули 53% путешественников: турпоток в них за май-сентябрь вырос по сравнению с тем же периодом прошлого 2023 года на 11%, передает "АиФ-Ставрополье".

Лидером по посещаемости остается Пятигорск, сюда приехало на 24% туристов больше – их привлекало большое число теплых дней и крупные мероприятия, проводившиеся в столице СКФО.

Солнечный Кисловодск притягивает туристов, которых в нынешний высокий сезон было на 19% больше, чем в 2023-м, своими прекрасными санаториями и прогулками по Курортному парку.

В тройку лидеров по числу туристов в регионе вошел и Железноводск, а своими любимыми местами в городе озеро "Тридцатка" и Пушкинскую галерею назвали треть гостей города-курорта.

Лидерами по росту числа путешествий на курорты Кавказа стали жители двух столиц – их стало больше в полтора раза, хотя серьезный рост показали и жители Башкортостана, ХМАО, Поволжья и Урала – их меньше, но на кавказские курорты они стали ездить на на 75% чаще.

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