Грузовик упал в обрыв в Дагестане

В Цунтинском районе грузовик опрокинулся в обрыв. Жертвой стал водитель автомобиля, еще три человека получили ранения и были доставлены в больницу.

Грузовик «ЗИЛ-131» упал в обрыв в Цунтинском районе Дагестана, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Инцидент произошел 30 октября в селе Тлядал. Водитель машины не справился с управлением и съехал с дороги. Автомобиль опрокинулся в обрыв высотой 65 м.

Отмечается, что водитель погиб на месте, еще трое человек, жители села Бежта, получили ранения и были доставлены в больницу.