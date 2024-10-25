Вестник Кавказа

ДТП с участием пяти машин произошло в Ереване

ДТП с участием пяти машин произошло в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Армении случилась авария с участием фуры и четырех припаркованных автомобилей. В результате происшествия пострадал водитель большегруза.

Во вторник, 28 октября, в Ереване столкнулись пять автомобилей – ЗИЛ-130, BMW, Mercedes, Kia и Opel. Об этом пишут местные СМИ.

Согласно предварительным данным, в движении находился лишь перевозивший песок грузовик ЗИЛ. Все остальные транспортные средства были припаркованы.

В результате ДТП фура российского производства перевернулась. Водителя отвезли в больницу. Врачи оценивают состояние мужчине как крайне тяжелое.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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