ДТП с участием пяти машин произошло в Ереване

В столице Армении случилась авария с участием фуры и четырех припаркованных автомобилей. В результате происшествия пострадал водитель большегруза.

Во вторник, 28 октября, в Ереване столкнулись пять автомобилей – ЗИЛ-130, BMW, Mercedes, Kia и Opel. Об этом пишут местные СМИ.

Согласно предварительным данным, в движении находился лишь перевозивший песок грузовик ЗИЛ. Все остальные транспортные средства были припаркованы.

В результате ДТП фура российского производства перевернулась. Водителя отвезли в больницу. Врачи оценивают состояние мужчине как крайне тяжелое.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.