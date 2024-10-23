Вестник Кавказа

Женщина попала под поезд в Ереване

Женщина попала под поезд в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жительница Армении погибла под колесами поезда, переходя железнодорожные пути. ЧП случилось в минувшие выходные в столице республики.

В Армении грузовой поезд наехал на местную жительницу. Об этом рассказали в компании "Южно-Кавказская железная дорога".

Трагедия случилась на территории Еревана в минувшую субботу, 26 октября.

Установлено, что женщина переходила дорогу в неположенном месте. Машинисты пытались остановить состав, однако из-за длинного тормозного пути избежать столкновения не удалось.

Женщина погибла на месте в результате полученных травм.

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