Женщина попала под поезд в Ереване

Жительница Армении погибла под колесами поезда, переходя железнодорожные пути. ЧП случилось в минувшие выходные в столице республики.
В Армении грузовой поезд наехал на местную жительницу. Об этом рассказали в компании "Южно-Кавказская железная дорога".
Трагедия случилась на территории Еревана в минувшую субботу, 26 октября.
Установлено, что женщина переходила дорогу в неположенном месте. Машинисты пытались остановить состав, однако из-за длинного тормозного пути избежать столкновения не удалось.
Женщина погибла на месте в результате полученных травм.