Таджикская сеть ZET Mobile будет работать через азербайджанский спутник

Мобильный оператор Таджикистана ZET Mobile заключил договор с ОАО "Азеркосмос" по использованию в работе азербайджанского спутника связи Azerspace-2, что позволит ему обеспечить качественную связь в отдаленных районах страны.

Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") подписало соглашение о сотрудничестве с таджикским оператором мобильной связи ZET Mobile, сообщило министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Новый этап сотрудничества с "Азеркосмосом" позволит ZET Mobile обеспечить качественную мобильную связь не только в крупных городах, но и в отдаленных регионах Таджикистана, передает Trend.

Сейчас сотовая связь в Таджикистане существенно ограничена преимущественно крупными населенными пунктами страны, тогда как нынешняя цифровая структура не в состоянии охватить отдаленные регионы, страдающие от отсутствия и качественной связи, и высокоскоростного интернета.

Теперь же, используя услуги спутника Azerspace-2, мобильный оператор ZET Mobile сможет обеспечить своим клиентам нужное качество связи не только в отдаленных районах, но и в государственных и частных учреждениях, и даже в общественном транспорте.