Вброс бюллетеней на выборах в Грузии: задержаны двое

Полиция Грузии задержала двух подозреваемых по делу о вбросе бюллетеней на выборах в парламент в Квемо Картли. Им грозит тюрьма на срок до двух лет.

Расследование дела о вбросе пачки бюллетеней на избирательном участке продолжается в Марнеули – теперь по нему есть задержанные, рассказали в МВД Грузии.

ЧП случилось на участке №69, который действовал в селе Садахло. На нем не было электронного устройства: избиратели опускали бюллетени в обычную урну. Поэтому два человека смогли бросить внутрь пачки бюллетеней.

Инцидент был сразу пресечен, голосование на этом участке прекратилось. Результаты выборов на нем признаны недействительными.

Задержанные, уточнили в полиции, и подозреваются в совершении вброса. Одному из них 40 лет, другому 34 года. По статье Уголовного кодекса о нарушениях на выборах им грозит тюремное заключение на срок до 2 лет.