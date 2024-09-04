Вестник Кавказа

Вброс бюллетеней на выборах в Грузии: задержаны двое

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Полиция Грузии задержала двух подозреваемых по делу о вбросе бюллетеней на выборах в парламент в Квемо Картли. Им грозит тюрьма на срок до двух лет.

Расследование дела о вбросе пачки бюллетеней на избирательном участке продолжается в Марнеули – теперь по нему есть задержанные, рассказали в МВД Грузии.

ЧП случилось на участке №69, который действовал в селе Садахло. На нем не было электронного устройства: избиратели опускали бюллетени в обычную урну. Поэтому два человека смогли бросить внутрь пачки бюллетеней.

Инцидент был сразу пресечен, голосование на этом участке прекратилось. Результаты выборов на нем признаны недействительными.

Задержанные, уточнили в полиции, и подозреваются в совершении вброса. Одному из них 40 лет, другому 34 года. По статье Уголовного кодекса о нарушениях на выборах им грозит тюремное заключение на срок до 2 лет.

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