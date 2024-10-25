Экспорт грузинского вина замедлился

Экспорт вина из Грузии вырос на 9%. В третьем квартале страна экспортировала более 19 млн литров. Поставки вина в Россию сократились.

За первые 9 месяцев текущего года Грузия экспортировала до 73,6 млн литров вина (рост +9%), общая сумма составила $214,5 млн (+11%), пишет пресс-служба Национального агентства вина страны.

В ведомстве заявили, что рост экспорта алкогольного напитка из Грузии замедлился, хотя с января по июнь отмечался более высокий темп роста экспорта.

Там отметили, что в натуральном выражении рост составил 26% (54,5 млн литров), в стоимостном — 24% ($156,7 млн). В первом квартале показатели экспорта выросли на 54 и 58%.

В третьем квартале Грузия продала 19,1 млн литров вина на $57,8 млн — это меньше, чем было во втором (24,8 млн литров за $73 млн) и первом (29,7 млн за $83,7 млн) кварталах.

В Агентстве также добавили, что поставки грузинского вина в Россию, которая является основным импортером, сократились.