Вестник Кавказа

Экспорт грузинского вина замедлился

Погреб с вином
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экспорт вина из Грузии вырос на 9%. В третьем квартале страна экспортировала более 19 млн литров. Поставки вина в Россию сократились.

За первые 9 месяцев текущего года Грузия экспортировала до 73,6 млн литров вина (рост +9%), общая сумма составила $214,5 млн (+11%), пишет пресс-служба Национального агентства вина страны.

В ведомстве заявили, что рост экспорта алкогольного напитка из Грузии замедлился, хотя с января по июнь отмечался более высокий темп роста экспорта.

Там отметили, что в натуральном выражении рост составил 26% (54,5 млн литров), в стоимостном — 24% ($156,7 млн). В первом квартале показатели экспорта выросли на 54 и 58%.

В третьем квартале Грузия продала 19,1 млн литров вина на $57,8 млн — это меньше, чем было во втором (24,8 млн литров за $73 млн) и первом (29,7 млн за $83,7 млн) кварталах.

В Агентстве также добавили, что поставки грузинского вина в Россию, которая является основным импортером, сократились.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1190 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Москва выступила за нормализацию отношений с Тбилиси

Москва выступила за нормализацию отношений с Тбилиси

Кремль заявил о нежелании вмешиваться во внутренние дела Грузии

Кремль заявил о нежелании вмешиваться во внутренние дела Грузии

Москва никогда не уходила от контактов с Тбилиси — МИД РФ

Москва никогда не уходила от контактов с Тбилиси — МИД РФ

Как будут развиваться отношения России и Грузии после победы &quot;Мечты&quot;?

Как будут развиваться отношения России и Грузии после победы "Мечты"?

Вмешательство России в выборы в Грузии надумано – депутат ЕП

Вмешательство России в выборы в Грузии надумано – депутат ЕП

Все о выборах в парламент Грузии: прогнозы, и как повлияют на отношения с Россией

Все о выборах в парламент Грузии: прогнозы, и как повлияют на отношения с Россией

Кто такие гернгутеры и что они делали на Кавказе?

Кто такие гернгутеры и что они делали на Кавказе?

Россия и Грузия при &quot;Грузинской мечте&quot;: протесты, второй фронт, санкции

Россия и Грузия при "Грузинской мечте": протесты, второй фронт, санкции

Обновленный пункт пропуска &quot;Верхний Ларс&quot; заработает в нынешнем году

Обновленный пункт пропуска "Верхний Ларс" заработает в нынешнем году

Мы не влияем и не вмешиваемся в грузинские дела – Кремль

Мы не влияем и не вмешиваемся в грузинские дела – Кремль

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы