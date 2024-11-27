Вестник Кавказа

В Ливане задержали двух членов руководства ХАМАС

В Ливане задержали двух членов руководства ХАМАС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На юге Ливана силовые подразделения задержали двух высокопоставленных членов военного крыла ХАМАС. Они руководили операциями против Израиля.

Ливанские спецслужбы задержали двух членов руководства палестинского движения ХАМАС на юге страны, сообщают СМИ. 

Как передает портал Janoubia, это не первый случай задержания палестинцев на территории Южного Ливана, которые  участвовали в деятельности против Израиля. Военное руководство Ливана также ранее закрыло шесть баз ХАМАС в долине Бекаа, а также на границе Сирии. 

Напомним, что израильские ВВС в начале апреля совершили налет на Сайду в Ливане, в ходе которого был ликвидирован командующий силами ХАМАС на юге страны Хасан Фархат.

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