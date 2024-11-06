Вестник Кавказа

Байден выступил с первой речью после ухода с поста президента США

Байден выступил с первой речью после ухода с поста президента США
© Фото: сайт Белого дома США
Экс-президент США впервые публично выступил с тех пор, как оставил президентский пост. Речь Байдена продлилась около 30 минут.

Бывший президент США Джо Байден выступил с речью впервые после окончания своего срока во главе государства.

Байден участвовал в конференции неправительственной организации ACRD, которая помогает лицам с инвалидностью, мероприятие состоялось в Чикаго.

Выступление 82-летнего экс-президента длилось около 30 минут. В своей речи Байден выступил с критикой социальной политики администрации нового президента, при этом имя Дональда Трампа не прозвучало ни разу.

Трамп сменил Байдена в президентском кресле 20 января 2025 года, одержав победу в выборах, которые прошли 5 ноября 2024 года.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
775 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Трамп на год продлил санкции против России

Трамп на год продлил санкции против России

Армения разочаровалась в победе Трампа – Ильхам Алиев

Армения разочаровалась в победе Трампа – Ильхам Алиев

Тарифы Трампа: почему события развиваются так быстро?

Тарифы Трампа: почему события развиваются так быстро?

Американские компании стремятся вернуться в Россию – Дмитриев

Американские компании стремятся вернуться в Россию – Дмитриев

Россия и США начали &quot;уважительный диалог&quot;

Россия и США начали "уважительный диалог"

Сколько можно быть президентом США и сколько хочет Дональд Трамп?

Сколько можно быть президентом США и сколько хочет Дональд Трамп?

Куда Трамп потратит деньги ОАЭ?

Куда Трамп потратит деньги ОАЭ?

Почему США атаковали Йемен: война или нет?

Почему США атаковали Йемен: война или нет?

Тарифы Трампа: что это такое и против кого вводятся?

Тарифы Трампа: что это такое и против кого вводятся?

Слова нового госсекретаря о суверенитете высоко оценили в Грузии

Слова нового госсекретаря о суверенитете высоко оценили в Грузии

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы