Байден выступил с первой речью после ухода с поста президента США

Экс-президент США впервые публично выступил с тех пор, как оставил президентский пост. Речь Байдена продлилась около 30 минут.

Бывший президент США Джо Байден выступил с речью впервые после окончания своего срока во главе государства.

Байден участвовал в конференции неправительственной организации ACRD, которая помогает лицам с инвалидностью, мероприятие состоялось в Чикаго.

Выступление 82-летнего экс-президента длилось около 30 минут. В своей речи Байден выступил с критикой социальной политики администрации нового президента, при этом имя Дональда Трампа не прозвучало ни разу.

Трамп сменил Байдена в президентском кресле 20 января 2025 года, одержав победу в выборах, которые прошли 5 ноября 2024 года.