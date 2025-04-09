В Иране отсутствует "особое отношение" к переговорам с США

Вице-президент Ирана прокомментировал старт переговорного процесса между Тегераном и Вашингтоном по ядерной сделке. По его словам, "особого отношения" к этим переговорам в Иране нет.

В Иране не выражают "особого отношения" к консультациям с США о ядерной сделке, об этом сообщил вице-президент ИРИ Мохаммад-Реза Ареф, передает Tasnim.

"Мы не только не проявляем особого отношения к этим переговорам, но и не собираемся как-то связывать себя с какой-либо страной, хотя мы предполагаем, что будем взаимодействовать со всеми странами, которые заинтересованы в отношениях с нами, с учетом наших приоритетов"

– вице-президент Ирана

Тегеран готов к взаимодействию со всеми, кроме Израиля, странами мира, добавил Ареф. По словам политика, Иран открыт для переговоров, "но на соответствующих и паритетных условиях".

Первая ирано-американская встреча состоялась в Маскате на прошлой неделе, в конце этой недели может состояться второй раунд, переговоры будут идти при посредничестве Омана.