Вестник Кавказа

Азербайджанский фильм признан лучшим на международном кинофестивале

Азербайджанский фильм признан лучшим на международном кинофестивале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Картина азербайджанского режиссера Азера Гулиева "Словно тебя нет" стала триумфатором международного конкурса в Кыргызстане.

Азербайджанский фильм режиссера Азера Гулиева Sanki yoxsan ("Словно тебя нет") получил высшую оценку жюри международного кинофорума "Умут". Картина выиграла в номинации "Лучший игровой фильм". 

Сообщается, что в конкурсной программе участвовали две азербайджанские киноленты. Второй картиной стал фильм "Однажды в Сабунчу" режиссера Мурада Шукюрлю. Азербайджанскую киноиндустрию на конкурсе также представляли продюсеры Мехман Фатуллаев и Сахиль Мамедов, передает Sputnik. 

Отметим, что кинофестиваль "Умут" проходил с 11 по 14 апреля в Бишкеке.

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