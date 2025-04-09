Азербайджанский фильм признан лучшим на международном кинофестивале

Картина азербайджанского режиссера Азера Гулиева "Словно тебя нет" стала триумфатором международного конкурса в Кыргызстане.

Азербайджанский фильм режиссера Азера Гулиева Sanki yoxsan ("Словно тебя нет") получил высшую оценку жюри международного кинофорума "Умут". Картина выиграла в номинации "Лучший игровой фильм".

Сообщается, что в конкурсной программе участвовали две азербайджанские киноленты. Второй картиной стал фильм "Однажды в Сабунчу" режиссера Мурада Шукюрлю. Азербайджанскую киноиндустрию на конкурсе также представляли продюсеры Мехман Фатуллаев и Сахиль Мамедов, передает Sputnik.

Отметим, что кинофестиваль "Умут" проходил с 11 по 14 апреля в Бишкеке.