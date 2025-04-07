Мечеть духовного центра в Дербенте облицуют мрамором из Греции

Мечеть строящегося в дагестанском Дербенте духовного центра трех религий "Кавказский Иерусалим" будет белоснежной и прохладной – в ее строительстве будет использован уникальный греческий мрамор.

Центральную мечеть строящегося в дагестанском Дербенте духовного центра трех религий, который будет называться "Кавказский Иерусалим", облицуют уникальным греческим мрамором с острова Тасос, сообщает пресс-служба администрации главы Дагестана.

Этот материал выбран для облицовки здания неслучайно – он всегда использовался при строительстве древних храмов, поскольку обладает редчайшим свойством сохранять прохладу даже в сорокаградусную жару, передает "АиФ-Дагестан".

Мечеть высотой 88 метров войдет в состав центра и станет символом единства Дагестана - в ее оформлении соединят орнаменты всех национальностей "Страны гор". На территории центра также разместятся парки, будут действовать музеи и библиотеки, откроется университет, в проект войдут и другие общественные пространства.

Напомним, старт строительства духовного центра трех религий в Дербенте был дан в начале апреля и ознаменовался закладкой капсулы времени, в которой все желающие могли направить послание в будущее – планируется, что они будут вскрыты и прочитаны через сто лет, то есть в 2125 году.