Капсулу времени заложили в основание "Кавказского Иерусалима" в Дербенте

Процесс создания духовного центра трех религий, который будет называться "Кавказский Иерусалим", продвигается в Дербенте: сегодня там состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени, свои послания потомкам оставили участники мероприятия.

Закладка капсулы времени в фундамент строящегося духовного центра трех религий под названием "Кавказский Иерусалим" прошла сегодня в Дербенте.

О значении проекта рассказал глава Дагестана Сергей Меликов. Он напомнил, что в течение многих веков в Дагестане распространялись традиционные религии, ключевые заповеди которых – уважение к другим религиям, духовная чистота, стремление к миру и добрым делам. Глава республики подчеркнул, что именно традиционные религии становятся базой для мира и согласия, независимо от того, какие изменения претерпевает остальной мир.

Старт строительства был ознаменован закладкой капсулы времени, в которой все желающие могли направить послание в будущее – планируется, что они будут вскрыты и прочитаны через сто лет, то есть в 2125 году.

Участниками мероприятия стали замглавы администрации президента РФ Владимир Островенко, Сергей Меликов, сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, главный раввин Федерации еврейских общин России Берл Лазар, дипломаты из ОАЭ, а также духовные лидеры, представители руководства и общественности, молодежные активисты Дагестана.

Напомним, что с инициативой создания духовного центра трех религий выступил Сулейман Керимов. Он также понесет затраты на воплощение проекта в жизнь.

Будущий центр разместится на площади в 35 га. Его ядром станут мечеть, храм и синагога. На территории также разместятся парки, будут действовать музеи и библиотеки, откроется университет. В проект входят разные общественные пространства. Для приезжающих гостей будет выстроена гостиница. Планируется создать также деловой и торговый центр. Для украшения центра будут использованы элементы древней культуры Дербента.

В целом центр "Кавказский Иерусалим" станет символом единства народов, исповедующих разные религии, которые с древних времен живут в Дербенте в мире и согласии.