Вестник Кавказа

Израиль остановил гуманитарные поставки в Газу

Израиль остановил гуманитарные поставки в Газу
© Фото: Efi Sharir/Creative Commons Attribution 4.0
Израиль пресек поставки гумпомощи в Газу для подрыва влияния ХАМАС в анклаве.

Власти Израиля прекратили поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Тель-Авив намерен тем самым подорвать власть ХАМАС в анклаве, сообщает глава Минобороны Израиля Исраэль Кац. 

"Прежде всего, необходимо приложить все усилия для освобождения всех заложников в рамках плана (американского посланника Стива - ред.) Уиткоффа и проложить путь к последующему разгрому ХАМАС"

– Исраэль Кац

По словам главы оборонного ведомства еврейского государства, перекрытие каналов поставки гумпомощи подрывает контроль ХАМАС над местным населением. Израиль планирует распределять помощь через гражданские структуры в будущем. 

Также Кац рассказал о новой тактике израильской армии. Военные Израиля теперь не покидают зачищенные районы, оставаясь на позиции в качестве буфера между ХАМАС и израильскими территориями. 

Напомним, Израиль 18 марта возобновил боевые действия в анклаве после отказа ХАМАС от реализации американского сценария перемирия, предполагающего полное освобождение заложников. Войска ЦАХАЛ проводят операции по расширению буферной зоны.

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