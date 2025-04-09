Израиль контролирует треть территории Газы – СМИ

Израильская армия после возобновления боевых действий в середине марта установила контроль над 30% территории Газы.
Израильские войска установили контроль над 30% территории сектора Газа за месяц проведения военной операции в анклаве, сообщают СМИ.
"С тех пор, как в середине марта Израиль возобновил наземное наступление в Газе, более 30% анклава перешли под контроль израильской армии"
– Wall Street Journal
Сообщается, что ЦАХАЛ контролирует территории преимущественно на юге анклава, где создан коридор безопасности в районе города Рафах. Израильские военные планируют провести аналогичную операцию на севере Газы.
Напомним, Израиль 18 марта возобновил боевые действия в анклаве после отказа ХАМАС от реализации американского сценария перемирия, предполагающего полное освобождение заложников. Войска ЦАХАЛ проводят операции по расширению буферной зоны.