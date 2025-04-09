Вестник Кавказа

Израиль контролирует треть территории Газы – СМИ

Израиль контролирует треть территории Газы – СМИ
© Фото: ЦАХАЛ
Израильская армия после возобновления боевых действий в середине марта установила контроль над 30% территории Газы.

Израильские войска установили контроль над 30% территории сектора Газа за месяц проведения военной операции в анклаве, сообщают СМИ. 

"С тех пор, как в середине марта Израиль возобновил наземное наступление в Газе, более 30% анклава перешли под контроль израильской армии"

– Wall Street Journal

Сообщается, что ЦАХАЛ контролирует территории преимущественно на юге анклава, где создан коридор безопасности в районе города Рафах. Израильские военные планируют провести аналогичную операцию на севере Газы. 

Напомним, Израиль 18 марта возобновил боевые действия в анклаве после отказа ХАМАС от реализации американского сценария перемирия, предполагающего полное освобождение заложников. Войска ЦАХАЛ проводят операции по расширению буферной зоны.

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