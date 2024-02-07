Венгрия заблокировала военную помощь Армении на 10 млн евро

Брюссель планирует проспонсировать наращивание военного потенциала Армении, однако против такого решения выступила Венгрия.

Венгрия наложила вето на решение ЕС выделить Армении 10 млн евро на военные нужды. Финансирование должно была поступить из Европейского фонда мира ЕС, сообщают СМИ.

Будапешт настаивает на необходимости направить аналогичную сумму Азербайджану для проведения операций по разминированию.

На этой неделе Брюссель и Венгрия снова пытались договориться, однако прогресса по ситуации пока нет.

Сообщается, что решение проспонсировать армию Армении было одобрено Брюсселем в минувшем году. Глава евродипломатии Кая Каллас отмечала, что средства пойдут на "нелетальную оборону".