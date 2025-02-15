Вестник Кавказа

Армения осталась без грантов Госдепа США

Армения осталась без грантов Госдепа США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Госдеп отменил иностранные гранты на сумму, превышающую несколько сотен миллионов долларов. В частности, под сокращение попали гранты на различные программы в Армении.

Госдепартамент Соединенных Штатов решил отменить финансирование проектов иностранной помощи в различных странах на общую сумму $215 млн. Об этом сказано в сообщении департамента эффективности США (DOGE).

"Госсекретарь Рубио продолжает пересматривать иностранную помощь Госдепартамента, сегодня были отменены 139 бесполезных грантов на сумму $215 млн... "

– американский департамент

Таким образом, без грантов на различные программы Госдепа остались 11 стран, включая Армению, Молдавию, Кыргызстан, Великобританию и Болгарию.

Напомним, в марте премьер-министр Армении и госсекретарь США провели телефонный разговор. Стороны затронули вопросы стратегического партнерства между странами, а также ситуацию в регионе.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1365 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Армения разочаровалась в победе Трампа – Ильхам Алиев

Армения разочаровалась в победе Трампа – Ильхам Алиев

США переманили еще одного гроссмейстера из Армении

США переманили еще одного гроссмейстера из Армении

Как тарифная война Трампа скажется на Армении?

Как тарифная война Трампа скажется на Армении?

Детали разговора с госсекретарем США раскрыл премьер Армении

Детали разговора с госсекретарем США раскрыл премьер Армении

Пашинян обсудил с Рубио стратегическое партнерство Армении и США

Пашинян обсудил с Рубио стратегическое партнерство Армении и США

США высоко оценили согласование Азербайджаном и Арменией текста мирного договора

США высоко оценили согласование Азербайджаном и Арменией текста мирного договора

Свыше 2 тыс граждан Армении выгонят из США

Свыше 2 тыс граждан Армении выгонят из США

Армения получила около $50 млн на переход к демократии от USAID

Армения получила около $50 млн на переход к демократии от USAID

Для США Азербайджан важнее чем Армения

Для США Азербайджан важнее чем Армения

Начальник Генштаба ВС Армении встретился с коллегами из США и Германии

Начальник Генштаба ВС Армении встретился с коллегами из США и Германии

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы