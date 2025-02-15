Армения осталась без грантов Госдепа США

Госдеп отменил иностранные гранты на сумму, превышающую несколько сотен миллионов долларов. В частности, под сокращение попали гранты на различные программы в Армении.

Госдепартамент Соединенных Штатов решил отменить финансирование проектов иностранной помощи в различных странах на общую сумму $215 млн. Об этом сказано в сообщении департамента эффективности США (DOGE).

"Госсекретарь Рубио продолжает пересматривать иностранную помощь Госдепартамента, сегодня были отменены 139 бесполезных грантов на сумму $215 млн... "

– американский департамент

Таким образом, без грантов на различные программы Госдепа остались 11 стран, включая Армению, Молдавию, Кыргызстан, Великобританию и Болгарию.

Напомним, в марте премьер-министр Армении и госсекретарь США провели телефонный разговор. Стороны затронули вопросы стратегического партнерства между странами, а также ситуацию в регионе.