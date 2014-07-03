Вестник Кавказа

"Габала" будет базироваться в родном городе

логотип футбольного клуба “Габала“
© Фото: сайт футбольного клуба “Габала“
ФК "Габала" в новом сезоне будет больше времени находиться в родном городе. Одна из причин – дефицит тренировочных полей в столице.

Азербайджанский футбольный клуб "Габала" в новом сезоне с большой долей вероятности будет базироваться в родном городе. Об этом пишет местная пресса.

Две недели назад "Габала", выступающая в Первой лиге Азербайджана, досрочно обеспечила себе участие в следующем году в элитном футбольном дивизионе страны – Премьер лиге.

Последние годы команда базировалась в Баку, откуда приезжала в родной город прямо перед матчами. В текущем же сезоне "Габала" продолжительное время находилась в родном городе. В настоящее время руководство клуба размышляет над тем, чтобы в новом сезоне продолжить эту традицию, начатую в прошлом году, и больше времени проводить в Габале.

СМИ отмечают, что пересмотр стратегии во многом связан с дефицитом тренировочных полей в столице республики и другими организационными вопросами.

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