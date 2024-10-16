Вестник Кавказа

Авиакомпания Wizz Air возобновляет рейсы из Кутаиси в Гамбург

Авиакомпания Wizz Air возобновляет рейсы из Кутаиси в Гамбург
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Венгерская авиакомпания запустила рейсы Кутаиси-Гамбург. Из грузинского города в германский самолеты будут летать несколько раз в неделю.

Венгерский лоукостер Wizz Air возобновляет полеты из Кутаиси в Гамбург. Об этом информирует 15 апреля Объединение аэропортов Грузии.

Первый после паузы полет по данному направлению состоялся во вторник.

Согласно сообщению, лоукостер будет летать из Кутаиси в Гамбург дважды в неделю.

Напомним, в конце этого месяца Wizz Air возобновит полеты из Кутаиси в Мадрид, а начале июня запустит рейсы из Кутаиси в Лион.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в аэропорту Кутаиси появится новая взлетно-посадочная полоса. Ее строительство началось в октябре прошлого года.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1020 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В АТОР оценили стоимость авиабилетов в Абхазию

В АТОР оценили стоимость авиабилетов в Абхазию

Авиабилеты в Абхазию поступили в продажу

Авиабилеты в Абхазию поступили в продажу

&quot;Хадж-2025&quot; отменил рейсы из Ташкента в Джидду

"Хадж-2025" отменил рейсы из Ташкента в Джидду

Разрешение на полеты в Абхазию получили две российские авиакомпании

Разрешение на полеты в Абхазию получили две российские авиакомпании

Баку и Атырау свяжет прямой авиарейс

Баку и Атырау свяжет прямой авиарейс

Лавров рассказал, когда между РФ и США возобновится авиасообщение

Лавров рассказал, когда между РФ и США возобновится авиасообщение

AZAL запустит ежедневные рейсы между Баку и Миланом

AZAL запустит ежедневные рейсы между Баку и Миланом

Дагестан и Беларусь снова свяжет авиасообщение

Дагестан и Беларусь снова свяжет авиасообщение

Дополнительные рейсы свяжут Нальчик с Москвой летом

Дополнительные рейсы свяжут Нальчик с Москвой летом

Абхазия в мае 2025: стоит ли ехать на отдых?

Абхазия в мае 2025: стоит ли ехать на отдых?

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы