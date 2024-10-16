Авиакомпания Wizz Air возобновляет рейсы из Кутаиси в Гамбург

Венгерская авиакомпания запустила рейсы Кутаиси-Гамбург. Из грузинского города в германский самолеты будут летать несколько раз в неделю.

Венгерский лоукостер Wizz Air возобновляет полеты из Кутаиси в Гамбург. Об этом информирует 15 апреля Объединение аэропортов Грузии.

Первый после паузы полет по данному направлению состоялся во вторник.

Согласно сообщению, лоукостер будет летать из Кутаиси в Гамбург дважды в неделю.

Напомним, в конце этого месяца Wizz Air возобновит полеты из Кутаиси в Мадрид, а начале июня запустит рейсы из Кутаиси в Лион.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в аэропорту Кутаиси появится новая взлетно-посадочная полоса. Ее строительство началось в октябре прошлого года.