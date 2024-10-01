Вестник Кавказа

Аэропорт Кутаиси откроет новую ВВП в начале 2026 года

Аэропорт Кутаиси откроет новую ВВП в начале 2026 года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии через полтора года аэропорт Кутаиси обзаведется новой взлетно-посадочной полосой. Ее строительство началось 11 октябре. Кутаиси станет единственным аэропортом Грузии по приему крупногабаритных лайнеров.

Международный аэропорт Кутаиси готовит новую взлетно-посадочную полосу, использовать ее начнут весной 2026 года, говорится в сообщении Союза аэропортов Грузии.

"Проект будет реализовывать строительная компания "Анаги", а его завершение планируется весной 2026 года, после чего международный аэропорт Кутаиси станет единственным аэропортом в Грузии, который сможет принимать крупногабаритные самолеты без ограничений"

– сообщение

Строительство ВПП стартовало на прошлой неделе. Известно, что ее длина составит 3,5 км, а стоимость проекта оценивается в $88 млн.

Отметим, что за прошлый год пассажиропоток воздушной гавани в Кутаиси вырос вдвое относительно показателей 2022 года. Новая ВВП откроет новые возможности - могут быть привлечены иностранные перевозчики, расширена маршрутная сеть.

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