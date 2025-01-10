Страны ОПЕК+ на год серьезно ограничат нефтедобычу

Странам ОПЕК+ до июня будущего 2026 года придется компенсировать избыток добытой ими нефти, существенно сократив добычу "черного золота": это предусмотрено графиками компенсаций, поступивших в ОПЕК.

Нефтедобывающие страны, не входящие в Организацию стран-экспортеров нефти, так называемые страны ОПЕК+, существенно сократят нефтедобычу в соответствии с обязательствами между партнерами, сообщила ОПЕК.

Согласно новому графику, семи странам, ранее нарушавшим эти обязательства, больше чем на год, с апреля 2025 года по июнь 2026 года, предстоит снизить нефтедобычу в общей сложности на 4,572 млн баррелей в сутки, передает "Интерфакс".

Наибольшие ограничения по добыче углеводородов ждут Ирак, Казахстан и ОАЭ – им придется ограничивать процесс все это время, тогда как Саудовская Аравия обязуется компенсировать сверхдобычу уже до конца апреля, Россия и Кувейт - до октября, а Оман - до ноября текущего 2025 года.

Ираку предстоит "урезать" нефтедобычу на 1,934 млн баррелей в сутки, Казахстану - на 1,299 млн, России - на 691 тыс, ОАЭ - на 386 тыс, Кувейту - на 150 тыс. б/с, Оману - на 97 тыс, Саудовской Аравии - на 15 тыс, говорится в документе.

Новый график компенсаций ранее недосокращенных объемов добычи ОПЕК+ предполагает рост сокращения нефтедобычи еще на 70 тыс баррелей в сутки больше, чем планировалось ранее, добавили в ОПЕК.

Напомним, ранее мы писали о том, что страны-участницы ОПЕК+ объявили об ускорении снятия ранее принятых в объеме 2,2 млн баррелей в сутки ограничений в добыче нефти и планах нарастить добычу нефти с мая текущего года на 411 тыс баррелей в сутки, что равноценно трем ежемесячным надбавкам.