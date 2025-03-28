Вестник Кавказа

Акмолинская область Казахстана станет частью Срединного коридора

Акмолинская область Казахстана станет частью Срединного коридора
© Фото: акимат Акмолинской области
Китайские бизнесмены планируют использовать инфраструктуру Акмолинской области в рамках Срединного коридора, разместив свои предприятия в индустриальной зоне "Акмола".

Делегация бизнесменов из из китайской провинции Чжэцзян посетила Кокшетау, где ее принял аким Акмолинской области Казахстана Ернар Жаркешов. Китайские предприниматели предложили властям региона использовать его инфраструктуру в рамках Срединного коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут).

Для этого бизнесмены из Поднебесной готовы разместить свое производство в индустриальной зоне республиканского значения "Акмола", передает Sputnik Казахстан.

Власти региона согласились с предложением, подробно проинформировав гостей о преференциях, которые предоставят инвесторам, а также рассказали об особых условиях работы в индустриальной зоне для иностранных компаний.

Также местные власти пообещали всесторонне поддерживать китайских инвесторов и предложить им ряд совместных проектов.

Чжэцзян со столицей Ханчжоу – выгодный для Казахстана партнер: именно здесь находятся штаб-квартиры крупных китайских технологических гигантов - Alibaba, DingTalk и ряд других крупных частных компаний Китая, инвестирующих за рубежом.

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