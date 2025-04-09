Вестник Кавказа

В Китае призвали США к прекращению угроз и началу диалога

В Китае призвали США к прекращению угроз и началу диалога
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
КНР призывает США прекратить политику шантажа через повышение тарифов на импорт и приступить к диалогу.

Пекин призвал США прекратить угрозы и шантаж. В МИД КНР отметили, что торговая война была начата Вашингтоном, а действия Китая являются защитными мерами. 

 "Эту тарифную войну инициировала американская сторона, а ответные меры Китая являются необходимыми для защиты законных прав и интересов страны, а также международной справедливости"

– представитель МИД КНР Линь Цзянь

Линь Цзянь отметил, что действия Китая являются разумными и законными. Представитель МИД Китая призвал Вашингтон начать диалог на основе взаимного уважения. 

Напомним, что Дональд Трамп ввел таможенные пошлины на продукцию из 185 стран и территорий 2 апреля. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. Позже он приостановил их действие на 90 дней, чтобы провести торговые переговоры. При этом президент США повысил тариф для Китая до 145%.

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