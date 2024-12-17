Вестник Кавказа

Санкции против руководства Грузии ввела Литва

Санкции против руководства Грузии ввела Литва
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Литвы закрыли въезд в страну руководству Грузии. В список попали Кобахидзе, Каладзе, Иванишвили и еще сто человек.

Литва вводит въездные санкции против 102 граждан Грузии, в основном в список попали грузинские политики.

Полный перечень попавших под санкции граждан Грузии опубликован департаментом миграции Литвы. Въезд в Литву запрещен премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе и его отцу Георгий Кобахидзе, основателю и почетному председателю правящей партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили и первым лицам партии, мэру Тбилиси Кахе Каладзе, главе МВД Вахтангу Гомелаури и ряду высокопоставленных чиновники МВД Грузии, нескольким судьям, включая Шалву Тадумадзе.

В Вильнюсе ограничения против грузинских чиновников объяснили "нарушением прав человека" при разгоне протестных акций в Тбилиси.

Ограничения будут действовать до конца 2029 года.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1190 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Кобахидзе прокомментировал новые санкции Британии против Грузии

Кобахидзе прокомментировал новые санкции Британии против Грузии

Генпрокурор Грузии попал под новые санкции Великобритании

Генпрокурор Грузии попал под новые санкции Великобритании

Кобахидзе прокомментировал санкции Великобритании против грузинских судей

Кобахидзе прокомментировал санкции Великобритании против грузинских судей

&quot;Грузинская мечта&quot; обвинила Великобританию в шантаже из-за санкций

"Грузинская мечта" обвинила Великобританию в шантаже из-за санкций

Депутат: санкции Великобритании направлены на дискредитацию имиджа Грузии

Депутат: санкции Великобритании направлены на дискредитацию имиджа Грузии

Санкции против Грузии стали приоритетом политики ЕС - &quot;Сила народа&quot;

Санкции против Грузии стали приоритетом политики ЕС - "Сила народа"

&quot;Грузинская мечта&quot; посмеялась над санкциями Прибалтики

"Грузинская мечта" посмеялась над санкциями Прибалтики

Две противоположные резолюции по Грузии рассмотрит ЕП

Две противоположные резолюции по Грузии рассмотрит ЕП

Папуашвили обвинил ЕС в лицемерии из-за санкций против Грузии

Папуашвили обвинил ЕС в лицемерии из-за санкций против Грузии

Венгрия поддержала суверенитет Грузии

Венгрия поддержала суверенитет Грузии

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы