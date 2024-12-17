Санкции против руководства Грузии ввела Литва

Власти Литвы закрыли въезд в страну руководству Грузии. В список попали Кобахидзе, Каладзе, Иванишвили и еще сто человек.

Литва вводит въездные санкции против 102 граждан Грузии, в основном в список попали грузинские политики.

Полный перечень попавших под санкции граждан Грузии опубликован департаментом миграции Литвы. Въезд в Литву запрещен премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе и его отцу Георгий Кобахидзе, основателю и почетному председателю правящей партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили и первым лицам партии, мэру Тбилиси Кахе Каладзе, главе МВД Вахтангу Гомелаури и ряду высокопоставленных чиновники МВД Грузии, нескольким судьям, включая Шалву Тадумадзе.

В Вильнюсе ограничения против грузинских чиновников объяснили "нарушением прав человека" при разгоне протестных акций в Тбилиси.

Ограничения будут действовать до конца 2029 года.