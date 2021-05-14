Вестник Кавказа

Грузия сохранит одностороннюю дружбу с Прибалтикой – Кобахидзе

Грузия сохранит одностороннюю дружбу с Прибалтикой – Кобахидзе
© Фото: сайт правительства Грузии
Ираклий Кобахидзе заявил, что Эстония и Литва устроили провокацию против Грузии. Он добавил, что Тбилиси сохранит режим односторонней дружбы с этими странами.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил о провокациях со стороны Эстонии и Литвы. Политик отметил, что руководству этих стран поручили это совершить.

Он подчеркнул, что у совершивших провокацию ничего не получилось, поскольку Грузия не поддалась на эти действия и осталась в режиме односторонней дружбы.

Глава правительства также отреагировал на слова министра иностранных дел Эстонии Маргуса Тсахна, который сказал, что заявления руководства Грузии «враждебны и полны лжи».

Кобахидзе добавил, что Тбилиси сохранит режим односторонней дружбы с Эстонией и Литвой. Премьер заключил что позиция Грузии останется неизменной.

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