Грузия отказалась от ответных действий против Прибалтики

Власти Грузии не будут вводить санкции против Эстонии и Литвы. Ранее эти страны ввели ограничения против Тбилиси на фоне антиправительственных протестов.

Грузия не будет отвечать на действия Литвы и Эстонии, несмотря на наличие такого права, сказано в опубликованном заявлении грузинского правительства.

Власти страны назвали решения Вильнюса и Таллина антигрузинскими. Там также добавили, что отказались от санкций из-за уважения к литовскому и эстонскому народам.

В Тбилиси подчеркнули, что не хотят создавать опасность дружбе народов, поэтому решением будет остаться с государствами в режиме односторонней дружбы.

Ранее власти стран Прибалтики заявили о введении ограничений против грузинского руководства на фоне протестов, которые проходят в столице государства.