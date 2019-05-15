Прибалтика ввела санкции против грузинского руководства

Страны Прибалтики ввели ограничения против руководства Грузии. Это произошло на фоне акций протестов в Тбилиси, которые идут несколько дней.

Власти Литвы, Латвии и Эстонии заявили о введении ограничений против грузинского руководства, заявил руководитель латвийского МИД Габриэлюс Ландсбергис.

Он отметил, что санкции введены против тех, кто подавлял протесты в Грузии. Министр назвал руководство Грузии "противниками демократии и нарушителями прав человека".

В эстонском МИД сказали, что введенные ограничения направлены на "самопровозглашенное грузинское правительство".

Напомним, санкции введены на фоне протестов, которые проходят в Тбилиси несколько дней подряд из-за решения отложить переговоры о членстве в ЕС до 2028 года.