Вестник Кавказа

Прибалтика ввела санкции против грузинского руководства

Прибалтика ввела санкции против грузинского руководства
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Страны Прибалтики ввели ограничения против руководства Грузии. Это произошло на фоне акций протестов в Тбилиси, которые идут несколько дней.

Власти Литвы, Латвии и Эстонии заявили о введении ограничений против грузинского руководства, заявил руководитель латвийского МИД Габриэлюс Ландсбергис.

Он отметил, что санкции введены против тех, кто подавлял протесты в Грузии. Министр назвал руководство Грузии "противниками демократии и нарушителями прав человека".

В эстонском МИД сказали, что введенные ограничения направлены на "самопровозглашенное грузинское правительство".

Напомним, санкции введены на фоне протестов, которые проходят в Тбилиси несколько дней подряд из-за решения отложить переговоры о членстве в ЕС до 2028 года.

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