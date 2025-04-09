Истребитель ЦАХАЛ отбомбился по Израилю из-за неисправности

Самолет израильских ВВС не смог поразить цели в Газе из-за неисправности, боеприпасы упали на территории Израиля.
Истребитель ВВС Израиля сбросил бомбы на территории страны из-за технической неисправности. Самолет выполнял боевый вылет в Газу, передает пресс-служба ЦАХАЛ.
"Некоторое время назад боеприпасы, сброшенные с истребителя во время атаки на сектор Газа, в результате технической неисправности упали на открытой местности в районе [израильского приграничного населенного пункта] Нир-Ицхак"
– пресс-служба ЦАХАЛ
Согласно сообщению пресс-службе израильской армии, в результате инцидента никто не пострадал. Организована проверка.