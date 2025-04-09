Вестник Кавказа

Истребитель ЦАХАЛ отбомбился по Израилю из-за неисправности

Истребитель ЦАХАЛ отбомбился по Израилю из-за неисправности
© Фото: пресс-служба ЦАХАЛ
Самолет израильских ВВС не смог поразить цели в Газе из-за неисправности, боеприпасы упали на территории Израиля.

Истребитель ВВС Израиля сбросил бомбы на территории страны из-за технической неисправности. Самолет выполнял боевый вылет в Газу, передает пресс-служба ЦАХАЛ. 

"Некоторое время назад боеприпасы, сброшенные с истребителя во время атаки на сектор Газа, в результате технической неисправности упали на открытой местности в районе [израильского приграничного населенного пункта] Нир-Ицхак"

– пресс-служба ЦАХАЛ

Согласно сообщению пресс-службе израильской армии, в результате инцидента никто не пострадал. Организована проверка.

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