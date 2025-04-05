Вестник Кавказа

Роспотребнадзор опроверг сообщения о запрете купания в Краснодарском крае

Роспотребнадзор опроверг сообщения о запрете купания в Краснодарском крае
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В интернете распространилось фальшивое письмо от главы Роспотребнадзора, в котором говорилось о нарушениях качества воды и песка на пляжах Кубани и Крыма и закрытии там курортного сезона. Ведомство опровергло эту информацию.

Сведения о запрете купального сезона на побережье Краснодарского края и Крыма, а также о приостановке деятельности санаторно-курортных объектов с 14 апреля 2025 года недостоверные, сообщил Роспотребнадзор.

Ведомство проинформировало, что в интернете стало распространяться "фальсифицированное письмо", якобы подписанное руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. В нем она отметила, что концентрация опасных веществ в морской воде и почве превышает норму в 5-10 раз. По этой причине курортный сезон в Крыму и на Кубани приостанавливается. Ограничения также касаются санаторно-курортных объектов.

"Данные сведения полностью являются недостоверными. За период наблюдения несоответствия по качеству питьевой воды, рыбы и морепродуктов на территории Краснодарского края и Республики Крым не выявлены"

- Роспотребнадзор

По информации от ведомства, в прибрежных зонах кубанских и крымских курортов не найдено никаких нарушений.

Что касается Анапы, то там Роспотребнадзор продолжает мониторить ситуацию с мазутом.

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