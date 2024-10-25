Вестник Кавказа

Муфтию Дагестана вручили орден РПЦ

Муфтию Дагестана вручили орден РПЦ
© Фото: пресс-служба Муфтията Дагестана
Патриарх Кирилл вручил Муфтию Дагестана орден "Славы и Чести". На встрече они также обсудили вопрос внешнего вида школьников в образовательных учреждениях.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил Муфтию Дагестана Ахмеду Абдулаеву орден Русской православной церкви "Славы и Чести".

Как пишет пресс-служба муфтията, Абдулаева наградили за вклад в развитие межрелигиозного диалога, сохранение традиционных ценностей и в связи с 65-летием.

На встрече также присутствовали Архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам и руководитель Дагестана Сергей Меликов.

Помимо этого, Муфтий Дагестана обсудил с Патриархом вопрос внешнего вида школьников в образовательных учреждениях.

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