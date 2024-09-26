Рекламу с сожжением религиозной газеты осудили в Дагестане

Блогеры в Дагестане сняли рекламу, в которой сожгли газету "Ас-Салам". Действия осудила редакция издания, а блогер принес извинения.

Рекламный ролик, размещенный на странице магазина шуб в социальной сети, не понравился жителям Дагестана и региональному муфтияту.

На видео двое местных блогеров сжигают религиозную газету "Ас-Салам". Опубликованная реклама вызвала недовольство среди представителей ДУМ и жителей республики.

На инцидент отреагировала редакция издания. Там призвали дагестанцев отказаться от походов в данный магазин, а также в еще две торговые точки тех же владельцев.

После гневных комментариев блогер, который участвовал в съемках видео, извинился за содеянное. Также попросила прощения хозяйка магазина.