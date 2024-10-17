Вестник Кавказа

Глава МИД России посетит Казахстан с рабочим визитом

Глава МИД России посетит Казахстан с рабочим визитом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава российского МИД Сергей Лавров совершит рабочую поездку в Казахстан для обсуждения деталей предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в страну. Также будут затронуты вопросы сотрудничества между странами.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Казахстан. В рамках поездки, которая пройдет 6-7 ноября, будет обсуждаться подготовка визита президента РФ Владимира Путина в центральноазиатскую республику, сообщила представитель МИД Мария Захарова. 

"Министр проведет переговоры с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Казахстана. Основное внимание планируется уделить вопросам подготовки планируемого государственного визита президента нашей страны в республику Казахстан"

– Мария Захарова 

Сообщается, что глава российской дипломатии и официальные лица Казахстана также рассмотрят двустороннюю повестку дня, обсудят международную ситуацию и дальнейшие перспективы сотрудничества в рамках региональных альянсов. 

Ожидается, что Лавров также встретится со студентами и преподавателями одного из высших учебных заведений Астаны.

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