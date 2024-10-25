Вестник Кавказа

Доклад Еврокомиссии был положительно оценен властями Грузии

Доклад Еврокомиссии был положительно оценен властями Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Председатель грузинского парламента положительно оценил доклад Еврокомиссии, где указаны успехи республики в евроинтеграции. Это несмотря на то, что стране было отказано в начале диалога о вступлении в ЕС.

Грузинские власти положительно оценили доклад Еврокомиссии о расширении, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.

«Мы положительно оцениваем доклад Еврокомиссии. По оценке Еврокомиссии, из 35 глав за прошедший год Грузия показала прогресс по 12 главам, а определенный прогресс - по 13 главам»

- Шалва Папуашвили

Он посчитал это твердым доказательством того, что Грузия делала важные шаги на пути вступления в Евросоюз в условиях нехватки времени из-за выборов и нападок оппозиции.

Только по одной статье Еврокомиссия заметила регресс. Это касается законов об иноагентах и защите семейных ценностей, однако оба вопроса принципиальны для грузинских властей, подчеркнул Папуашвили.

Отметим, что Еврокомиссия решила не начинать переговоры с Грузией о вступление в ЕС и потребовала смену политического курса в стране. Также она раскритиковала прошедшие парламентские выборы и посчитала, что Грузии требуется реформа избирательной системы.

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