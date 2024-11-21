Вестник Кавказа

В МИД РФ считают события в Грузии ее внутренним делом

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Москве против вмешательства других стран в события в Грузии. В МИД РФ заявили, что происходящее является внутренним делом страны.

В МИД РФ заявили, что обострение внутриполитической ситуации в Грузии не должно быть поводом для вмешательства третьих стран. В дипломатическом ведомстве отметили, что происходящее – внутреннее дело страны. 

"Происходящее - это внутреннее дело Грузии. Москва вообще отрицательно относится к любым попыткам вмешательства во внутренние дела суверенного государства"

– замглавы МИД РФ Михаил Галузин 

В МИД России также прокомментировали информацию о возможных санкциях в отношении руководителей силовых структур Грузии, которые собираются ввести страны Балтии. По словам замглавы внешнеполитического ведомства Галузина, на Западе сформировалась атмосфера нетерпимости к странам, которые проводят независимую политику и дистанцируются от западной повестки. Страны Балтии также действуют в рамках этого курса. 

Напомним, что в Грузии обострилось противостояние между правительством и оппозицией. Уже несколько дней в Тбилиси происходят столкновения между оппозицией и силовиками. Импульсом к началу активного сопротивления протестующих стала заморозка проекта евроинтеграции Грузии до 2028 года. 

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