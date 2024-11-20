Вестник Кавказа

Грузия пригрозила послу ЕС дипломатическими мерами

Грузия пригрозила послу ЕС дипломатическими мерами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тбилиси может принять дипломатические меры против посла Евросоюза Павла Герчинского, чтобы избежать этого, заявили власти, ему необходимо прекратить вмешиваться во внутренние дела Грузии.

В отношении посла Евросоюза в Грузии могут быть применены дипломатические меры, предупредил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

По его словам, Тбилиси будет вынужден пойти на этот шаг, если евродипломат не откажется от своей нынешней риторики и не перестанет вмешиваться во внутренние дела Грузии.

Департамент коммуникаций правящей "Грузинской мечты", в свою очередь, призвал Герчинского не распространять дезинформацию, имея в виду его слова о том, что Грузия якобы на 4 года отказалась от евроатлантической интеграции.

"На самом деле, власти подчеркнули, что они будет тщательно следить за выполнением Cоглашения об ассоциации, и к 2028 году 90% положений Соглашения будут выполнены"

– "Мечта"

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