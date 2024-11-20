Кобахидзе: не позволим никому шантажировать Грузию

Отношение Евросоюза к Грузии в последние месяцы совершенно недопустимо, предупредил генсек "Грузинской мечты": Тбилиси никому не позволит использовать язык шантажа.

Власти Грузии не намерены терпеть запугивания и шантаж, заявил генеральный секретарь правящей "Грузинской мечты" Каха Каладзе.

По его словам, Брюссель относится к Грузии в последнее время совершенно недопустимым образом.

Каладзе выразил недоумение в связи с реакцией ЕС на решение Тбилиси приостановить переговоры до 2028 года: он напомнил, что ранее сам Евросоюз заявил об их замораживании.

"Есть критерии, необходимые для членства в ЕС, достичь их невозможно без мира и экономического развития, поэтому мы готовы к 2028 году показать иной экономический рост и в 2030 году стать полноправным членом ЕС"

– генсек "Мечты"

Политик подчеркнул, что Грузия готова проводить переговоры, однако предупредил, что шантаж при этом недопустим.

Кроме того, Каладзе напомнил, что Грузия представляет собой не просто территорию, она является страной, так что остальные участники процесса должны уважать решения, которые принимают ее власти, ее культуру и традиции.