Вестник Кавказа

Бастрыкин займется нелегальной свалкой в Анапе

Помойка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Расследовать факт организации незаконной свалки в Анапе будет центральный СКР. Местные жители не раз жаловались на неприятный запах и другие нарушения, но ответа не получали.

В населенном пункте Воскресенский в Анапе обнаружили случай нарушения природоохранного законодательства. Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить по этому поводу уголовное дело, рассказали в ведомстве.

Расследование началось после жалобы местного жителя. Он передал, что вместо специальных точек сбора мусора была организована нелегальная свалка, а виноват в этом региональный оператор.

Также он сообщил, что не только он, но и его соседи жалуются на постоянный неприятный запах. Вывоза мусора со свалки не осуществляется. Они уже не раз отправляли заявления о нарушении в ответственные органы, но ответа не получали.

Таким образом, Бастрыкин поручил взять ситуацию под контроль центральному ведомству.

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