Вестник Кавказа

Детский сад пылал в Армении

Детский сад пылал в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ЧП с детским садом произошло сегодня в одном из армянских городов. В здании начался пожар, воспитанники детсада и его сотрудники были эвакуированы.

Несколько десятков человек, большинство из которых – дошкольники, были эвакуированы во время пожара в Арташате (Араратская область), о происшествии рассказали в Спасательной службе МВД Армении.

Экстренные службы получили сигнал об огненном инциденте сегодня днем. Возгорание началось в одном из городских детских садов. В общей сложности были эвакуированы 53 ребенка, а также четыре сотрудника детсада.

С огнем боролись три боевых расчета. Пламя уничтожило электрощиток.

Информации о том, пострадал ли кто-нибудь во время ЧП, нет.

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