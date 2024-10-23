Детский сад пылал в Армении

ЧП с детским садом произошло сегодня в одном из армянских городов. В здании начался пожар, воспитанники детсада и его сотрудники были эвакуированы.

Несколько десятков человек, большинство из которых – дошкольники, были эвакуированы во время пожара в Арташате (Араратская область), о происшествии рассказали в Спасательной службе МВД Армении.

Экстренные службы получили сигнал об огненном инциденте сегодня днем. Возгорание началось в одном из городских детских садов. В общей сложности были эвакуированы 53 ребенка, а также четыре сотрудника детсада.

С огнем боролись три боевых расчета. Пламя уничтожило электрощиток.

Информации о том, пострадал ли кто-нибудь во время ЧП, нет.