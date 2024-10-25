Вестник Кавказа

Новый год в Ставрополе пройдет без фейерверков

Елка Республики Адыгея на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ставропольские власти приняли решение встретить Новый год без фейерверков и новых украшений. Причина - городской бюджет просто этого не предусматривает.

Жители Ставрополя проведут новогодние праздники без фейерверков и новых украшений. Городские власти приняли решение их не закупать, рассказали в мэрии.

«Средства в городском бюджете предусмотрены на монтаж, обслуживание и демонтаж существующего новогоднего оформления»

- администрация Ставрополя

Зато на площади Ленина появится более 30 елей, несколько скульптур и каток, где можно будет покататься на коньках.

Помимо этого, в центральной части города будет открыт дом Деда Мороза, где обновят фасад и превратят сказочные фигуры из обычных в светящихся.

Два зимних фонтана оборудуют на Александровской площади. Их и другие подобные объекты будут украшать световые инсталляции, которые планируют включать вместе с другим городским освещением.

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