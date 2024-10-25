Вестник Кавказа

В Казахстане ожидают скорое снятие ограничений на ввоз в РФ сельхозпродукции

В Казахстане ожидают скорое снятие ограничений на ввоз в РФ сельхозпродукции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вопрос с ввозом продукции сельского хозяйства в Россию может решиться в течение недели, считают в Астане. Ранее ввоз некоторых категорий товаров из Казахстана был ограничен.

За столом переговоров в Москве будет решаться вопрос с ограничением ввоза в РФ сельхозпродукции из Казахстана, при этом казахстанская сторона рассчитывает на скорое снятие запретов, поведал министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров.    

"Заместитель министра выехал сегодня в Москву, и там будет встреча, совещание и потом результаты дополнительно доложим. Я думаю, в течение недели решим данный вопрос"

– Айдарбек Сапаров 

Отметим, что в середине октября были введены ограничения на ввоз в РФ из Казахстана некоторых категорий аграрной продукции. Так, шлагбаум на границе был закрыт для томатов, дынь, перцев и других товаров. Также под временный запрет попало зерно. 

В Россельхознадзоре обосновали меры нарушением фитосанитарных норм. При этом значительная часть ограниченной к экспорту продукции поступила в Казахстан из третьих стран.

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