Павильон «Абхазия» восстановят на ВДНХ

Шестой павильон «Абхазия» на ВДНХ в Москве хотят открыть в 2025 году после реставрации. В этом году должны завершиться все основные работы.

Специалисты скоро закончат реставрацию павильона №6 Абхазия на московском ВДНХ. Его открытие запланировано на 2025 год, рассказал замгендиректора парка Александр Тарасов.

«Работы завершаются на шестом павильоне - это павильон "Абхазия". Планируем до конца года завершить основной объем работ, также в следующем году планируем, что этот павильон распахнет двери для посетителей»

- Александр Тарасов

Помимо этого, на ВДНХ хотят открыть восьмой павильон «Юные натуралисты» к концу 2024 года. Основные работы там уже закончились, осталось только доделать инженерные системы. Почти закончено восстановление также в кафе «Лето» и павильоне «Советская печать».