Большинство махачкалинцев мечтают о новогодней премии

Большая часть жителей Махачкалы выбрали бы премию, а не новогодний корпоратив. 7% респондентов мечтают о премии более 200 тыс рублей.

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди жителей Махачкалы и предложил им выбрать между новогодней премией и праздничным корпоративом.

В исследовании портала участвовали представители экономически активного населения, которые имеют постоянную работу.

В ходе опроса стало известно, что о корпоративе перед Новым годом мечтает лишь каждый пятый работающий житель столицы Дагестана.

При этом большинство (76%) махачкалинцев предпочитают премию.

Отмечается, что 23% опрошенных устроит премия до 10 тыс рублей, 18% - премия от 10 до 30 тыс рублей. При этом есть и те, кто хочет премию свыше 200 тыс рублей. Таких по опросу нашлось 7%.