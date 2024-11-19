Вестник Кавказа

В Дагестане задержали подозреваемых в подготовке терактов

В Дагестане задержали подозреваемых в подготовке терактов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане провели операцию по задержанию сторонников террористической организации. Задержанные планировали устроить теракты с помощью самодельных взрывных устройств.

Силовые структуры Дагестана провели операцию по задержанию подозреваемых в подготовке террористических актов на территории республики. Задержанные оказались сторонниками ИГ (запрещенная в РФ организация). 

Правоохранители не только поймали самих членов подполья, но также обнаружили тайник в Кизлярском районе, где потенциальные террористы хранили компоненты для изготовления самодельной взрывчатки. В частности, было обнаружено порядка тонны аммиачной селитры. 

Сообщается, что задержаны пять человек, младшему из которых – 19 лет. 

Возбуждено уголовное дело, участникам сообщества грозит пожизненный срок.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1015 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Дагестане увеличился объем производства аграрной продукции на 4%

В Дагестане увеличился объем производства аграрной продукции на 4%

&quot;Динамо&quot; разошлось миром с &quot;Факелом&quot; в Махачкале

"Динамо" разошлось миром с "Факелом" в Махачкале

В Махачкале снова вспыхнула автозаправка

В Махачкале снова вспыхнула автозаправка

Сергей Меликов открыл два крупных объекта АПК

Сергей Меликов открыл два крупных объекта АПК

Определился соперник &quot;Динамо&quot; из Махачкалы в Кубке России

Определился соперник "Динамо" из Махачкалы в Кубке России

Жителей Махачкалы лишат света на несколько дней

Жителей Махачкалы лишат света на несколько дней

Власти Махачкалы приостановили все строительные работы

Власти Махачкалы приостановили все строительные работы

Дроны попытались атаковать Каспийск

Дроны попытались атаковать Каспийск

В махачкалинском Ленинкенте построят новое футбольное поле

В махачкалинском Ленинкенте построят новое футбольное поле

Застройку Махачкалы раскритиковал глава Дагестана

Застройку Махачкалы раскритиковал глава Дагестана

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы