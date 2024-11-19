В Дагестане задержали подозреваемых в подготовке терактов

В Дагестане провели операцию по задержанию сторонников террористической организации. Задержанные планировали устроить теракты с помощью самодельных взрывных устройств.

Силовые структуры Дагестана провели операцию по задержанию подозреваемых в подготовке террористических актов на территории республики. Задержанные оказались сторонниками ИГ (запрещенная в РФ организация).

Правоохранители не только поймали самих членов подполья, но также обнаружили тайник в Кизлярском районе, где потенциальные террористы хранили компоненты для изготовления самодельной взрывчатки. В частности, было обнаружено порядка тонны аммиачной селитры.

Сообщается, что задержаны пять человек, младшему из которых – 19 лет.

Возбуждено уголовное дело, участникам сообщества грозит пожизненный срок.