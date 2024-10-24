В ЕС назвали беспрецедентным откат Грузии в вопросе евроинтеграции

Грузия показывает беспрецедентный спад для страны, которая желает стать частью Евросоюза. Такое заявление сделал посол ЕС в республике.
"Статус кандидата в члены ЕС Грузии был предоставлен в том смысле, что будут предприняты девять шагов, связанные в основном с верховенством закона и демократией. К сожалению, со стороны грузинских властей не хватило политической приверженности для проведения необходимых реформ"
– Павел Герчинский
Он подчеркнул, что отчет за прошлый год показывает, что страна добилась лишь незначительного прогресса в вопросе реализации из этих шагов.
"Сегодняшний отчет показывает явное отставание от шагов, касающихся борьбы с дезинформацией, политической поляризацией, выборов и прав человека"
– европейский дипломат
Из доклада также следует, что в республике произошел откат в части, которая касается судебной власти и основных прав.
"Это беспрецедентно для страны, которая стремится к членству в ЕС"
– посол Евросоюза