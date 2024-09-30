Вице-премьер Армении летит в Москву

Заместитель армянского премьера Мгер Григорян сегодня начинает визит в Россию. Поездка в Москву зама Никола Пашиняна продлится три дня. Завтра он примет участие в заседании совета ЕЭК.

Зампредседателя правительства Армении Мгер Григорян совершает визит в Москву, рассказали в пресс-службе Кабмина РА.

В пресс-службе правительства уточнили, что армянский чиновник летит в Москву сегодня. Сообщается, что его поездка будет продолжаться три дня.

В программу визита входит заседание совета Евразийской экономической комиссии. Оно состоится в пятницу 18 октября.

Повестка мероприятия опубликована на сайте ЕЭК. В числе прочего на заседании планируется обсудить вопросы, связанные с ввозной таможенной пошлиной. Кроме того, участники рассмотрят выдвинутые российской стороной предложения по маркировке ряда товаров легкой промышленности. Еще одной темой станет заключение Соглашения о допустимых массах, осевых нагрузках и габаритах ТС, которое будет распространяться на движение по автодорогам, входящим в евразийские транспортные коридоры.

Напомним, несмотря на замораживание участия Армении в ОДКБ (страна в последние годы игнорирует все мероприятия по линии Организации и открыто заявляет о диверсификации своей политики в области безопасности), Ереван продолжает активное сотрудничество в рамках ЕАЭС, стремясь, напротив, к развитию торгово-экономического взаимодействия с Россией.