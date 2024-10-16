Вестник Кавказа

Долги по алиментам отправили дагестанца за решетку

Долги по алиментам отправили дагестанца за решетку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Житель Дагестана осужден за долги по алиментам. Сумма долга составила более 700 тыс рублей. Приговор вступил в законную силу.

Суд вынес приговор 42-летнему жителю Дагестана, который не платил алименты и накопил большой долг, сообщает пресс-служба республиканского управления ФССП.

Мужчина должен был ежемесячно выплачивать алименты своим сыновьям, но делал это время от времени. Он жаловался на отсутствие официальной работы. В результате у него накопился долг в размере более 700 тыс рублей.

Сначала неплательщика приговорили к 20 часам обязательных работ, но даже после этого он не предпринял для ликвидации долга. В связи с этим было заведено уголовное дело.

Отмечается, что мужчина лишился свободы на один год, отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.

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